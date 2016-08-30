Москва, 30 августа, 2016, 19:52 — ИА Регнум. Новым капитаном сборной России по футболу стал защитник Василий Березуцкий, сообщает «Р-Спорт».

Дмитрий Садовников Василий Березуцкий

Березуцкий будет исполнять обязанности капитана национальной команды в товарищеском матче против сборной Турции, заявил главный тренер российской сборной Станислав Черчесов. Он подчеркнул, что Василий Березуцкий является лидером команды и заслуженным футболистом. Новый капитан российской сборной хотел бы изменить отношение к команде после неудачи на Евро-2016.

Напомним, сборная России 31 августа в турецкой Анталье проведет товарищеский матч с национальной командой Турции, а 6 сентября на столичном стадионе «Локомотив» примет сборную Ганы.

Эти матчи станут для сборной России по футболу первыми под руководством Станислава Черчесова.