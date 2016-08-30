Калуга, 30 августа, 2016, 19:46 — ИА Регнум.



Цитата из к/ф «Джентльмены удачи». реж. Александр Серый. 1971. СССР Заключённые

Заключить договор с управлением Федеральной службы исполнения наказаний по Калужской области на приготовление и поставку обедов с 1 января 2017 года намерена городская управа Калуги, сообщает ИА «Калужские новости».

По словам городского головы Калуги Константина Горобцова, такое решение было принято с тем, чтобы уйти от процедуры торгов на поставку продуктов питания, а также сэкономить на еде.

«Уже многие питаются. Там качество выше: макароны сами делают и хлеб пекут. И цена будет, соответственно, ниже», — пояснил калужский градоначальник Константин Горобцов на заседании областной комиссии по организации работы по противодействию коррупции, обсудившей 30 августа меры по предотвращению нарушений и коррупционных рисков в закупочной деятельности, информирует калужское издание.

Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, участники данного заседания пришли к выводу, что централизация закупок будет способствовать значительному снижению нарушений, развитию конкуренции и серьезной экономии бюджетных затрат. Они подержали предложения губернатора области Анатолия Артамонова возродить в регионе единое государственное учреждение для осуществления идентичных закупок «Калугаглавснаб». Ранее учреждение такого типа уже существовало для потребителей и продавало для системы областного уровня и муниципалитетов товары, которые расторговывать на местах не было необходимости.

Между тем, по информации министерства финансов Калужской области в 2015 году было выявлено 41 нарушение Федерального закона «О контрактной системе» при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд у единственного поставщика. Возбуждено 20 дел об административных правонарушениях. По итогам их рассмотрения назначен административный штраф на общую сумму 245 тысяч рублей.