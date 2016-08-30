Москва, 30 августа, 2016, 19:39 — ИА Регнум. В Российской Федерации до июля 2018 года будет отменена экспортная пошлина на пшеницу. Об этом сегодня, 30 августа, заявил журналистам заместитель министра сельского хозяйства Джамбулат Хаутов.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Пшеница

Он напомнил, что для стабилизации ситуации на внутреннем рынке зерна с 1 февраля 2015 года в России была введена экспортная пошлина на пшеницу. Формула этой пошлины несколько раз менялась. Сейчас действует формула от 1 октября 2015 года.

Сумма пошлины по этой формуле составляет 50% от таможенной стоимости минус 6,5 тысячи рублей за тонну, но не менее 10 рублей за тонну.

Стоит отметить, производители и экспортеры пшеницы неоднократно выступали за отмену пошлины.

В итоге правительство пошло на уступки зерновым производителям и экспортерам и пошлину отменяет.

По словам Хаутова, экспортная пошлина на зерно будет отменена в РФ до июля 2018 года. Замминистра также рассказал, что это предложение уже получило поддержку у вице-премьера Аркадия Дворковича.