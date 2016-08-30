Архангельск, 30 августа, 2016, 19:14 — ИА Регнум.

Сегодня в Северном Арктическом федеральном университете в Архангельске проходит Международная научно-практическая конференция «Ленд-лиз и арктические конвои: от регионального сотрудничества к глобальной коалиции», посвящённая 75-летию прихода в Архангельск первого союзного конвоя «Дервиш», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

dvinaland.ru Открытие конференции «Во славу флота и Отечества»

Почётными гостями мероприятия стали представители дипломатических миссий стран-участниц антигитлеровской коалиции — Австралии, Великобритании, США, Канады, Польши, Франции, Исландии, Новой Зеландии и Нидерландов.

«Тот совместный подвиг моряков стран антигитлеровской коалиции, по сути, создал все условия для победы в войне, — заявил перед торжественной церемонией открытия конференции губернатор Архангельской области Игорь Орлов. — Думаю, что и сегодня с античеловеческими вызовами мы можем успешно бороться только совместно, как в те далекие годы».

В свою очередь, научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков сравнил приход первого союзного конвоя в Архангельск с «громадной стратегической ответственностью».

«Конечно, помощь союзников СССР тогда не была альтруистической, — заявил он. — Союзники помогали нам, потому, что знали: главные германские силы перемалываются на восточном фронте. Однако такая поддержка, особенно в начале Великой Отечественной войны, имела огромное моральное значение для Красной армии, сражавшейся с гитлеровской агрессией. Вспоминая арктические конвои, мы должны понимать, что именно в Архангельске завязался, наверное, один из самых прочных, морских узлов братства по оружию стран Антигитлеровской коалиции».

Напомним, в 1941—1942 гг. северный маршрут поставок грузов ленд-лиза являлся основным. В первый год войны по нему было доставлено около 60 процентов всей помощи союзников. Именно в Арктике разгорелись основные морские сражения, которые стоили коалиции 57 транспортов (в том числе четырёх советских) и шести боевых кораблей, включая новейшие британские крейсера «Эдинбург» и «Тринидад».

Всего за годы войны по Северному морскому пути было проведено более семисот судов. Они доставили в советские порты средства связи, танки, самолёты, промышленное оборудование, металлы, нефтепродукты, продовольст­вие, автомобили, локомотивы, вагоны и так далее.

Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельске проходят масштабные торжества, посвященные 75-летию со дня прихода в порт Архангельск первого союзного конвоя «Дервиш». На торжества приехали послы США, Канады, Исландии, Новой Зеландии, Австралии, представители дипломатических миссий Польши и Франции. Самой многочисленной стала делегация Великобритании, которую возглавила принцесса Анна.