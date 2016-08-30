Киев, 30 августа, 2016, 19:08 — ИА Регнум. Студенты швырнули тортом в заместителя министра финансов Украины Сергея Марченко в ходе круглого стола по вопросам государственной политики в отношении стипендий, сообщает РЕН ТВ.

Цитата из х/ф «Здравствуйте, я ваша тетя!». реж. Виктор Титов. 1975. СССР «Перестаньте кричать! Вы меня утомляете»

Причиной столь необычного угощения стала идея чиновника о возможной отмене стипендий. Кроме прилетевшего кулинарного снаряда, заместителя министра финансов порадовали развернутым перед ним куском ткани с надписью «Ешь министров».

Нерастерявшийся чиновник ответил, что правительство не собирается «поддерживать серость», уточнив, что академических стипендий достойны только студенты с высокими учебными показателями, а нуждающимся в деньгах учащимся можно выплачивать стипендию социальную.

Ранее в украинских СМИ неонократно сообщалось, что власти страны рассматривают возможность отмены выплаты студенческих стипендий. Сейчас средняя стипендия украинского студента не превышает 325 гривен, что соответствует 36 долларам США.