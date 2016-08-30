Таллин, 30 августа, 2016, 18:56 — ИА Регнум. Парламент Эстонии не смог избрать президента в ходе трех туров голосования. Об этом сегодня, 30 августа, сообщает Эстонская республиканская избирательная комиссия.

stena.ee Тоомас Хендрик Ильвес с пистолетом

Ни один из выдвинутых кандидатов в ходе трех туров голосования в парламенте Эстонии не смог набрать необходимых для победы 2/3 голосов депутатов или не менее 68 голосов из 101.

В третьем туре голосования 42 депутата отдали свои голоса за бывшего вице-президента Европейской комиссии, почетного председателя ведущей партии Реформ Сиим Каллас. Его соперница вице-председатель крупнейшей оппозиционной партии Центра Майлис Репс получила только 26 голосов. 30 депутатов не отдали свои голоса никому.

Теперь спикер парламента должен до 1 сентября объявить дату голосования в Коллегии выборщиков. В эту коллегию войдут 101 депутат парламента и 234 представителя местных самоуправлений.

Местные самоуправления назначат своих представителей в Коллегию которая соберется 24 сентября.

Голосование в коллегии проходит в два тура. Президентом станет тот, кто во втором туре наберет простое большинство голосов. Если и Коллегия выборщиков не сможет избрать президента, вся процедура начинается заново.

Напомним, у нынешнего президента Эстонии Томаса Хендрика Ильвеса истекает уже второй четырёхлетний срок. Ильвес на своем посту отличался как постоянными скандалами, связанными с личной жизнью, так и крайне оригинальными заявлениями, такими как: «я не буду учить русский язык, так как это язык оккупантов», «в СССР не было ресторанов и кафе» и прочими русофобскими заявлениями.

На пост президента имеют право баллотироваться только граждане Эстонии по рождению, достигшие сорока лет. Кандидат в президенты не может состоять на действительной военной службе. Никто не может быть избран президентом более чем на два срока подряд. На время пребывания в должности президент обязан приостановить членство в какой-либо партии.