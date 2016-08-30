Великий Новгород, 30 августа, 2016, 18:46 — ИА Регнум. Депутат Горского поселения Солецкого района Новгородской области Сергей Кононов досрочно лишился мандата после проверки районной прокуратуры по исполнению законодательства о противодействии коррупции. Как сообщает Генеральная прокуратура РФ, он не представил сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своей супруги в предусмотренный законом срок.

Николай Неврев. Увещевание. 1893

По данному факту прокурор Солецкого района внес в совет депутатов Горского сельского поселения представление с требованием рассмотреть вопрос о досрочном прекращении полномочий народного избранника. Решение о досрочном прекращении полномочий депутата его коллеги приняли единогласно.

Отметим, что Кононов был избран депутатом от партии «Единая Россия» в прошлом году.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по результатам проверок прокуратуры в Новгородской области досрочно прекратили полномочия ещё восемь депутатов — в Боровичском, Демянском, Старорусском, Окуловском, Марёвском и Маловишерском районах.