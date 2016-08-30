Ростов-на-Дону, 30 августа, 2016, 18:36 — ИА Регнум. В Ростовской области следователи взялись за новое дело об изнасиловании ребёнка. На этот раз по подозрению в преступлении задержан 26-летний житель посёлка Новополтавский Азовского района. Как сообщили ИА REGNUM 30 августа в региональном управлении СКР, он надругался над девятилетней дочерью соседей.

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ «Изнасилование». Как полагает следствие, инцидент произошел 28 августа около 22:00. Мужчина уже был знаком с будущей жертвой, а потому ребёнок пошёл за ним в лесопосадку недалеко от дома. Там пьяный извращенец и причинил девочке страдания.

Подозреваемый арестован. Все детали ЧП выясняются.

Напомним, что на днях стало известно о предполагаемом насильнике 13-летней девочки. Над ней надругался 38-летний житель села Лысогорка. Ребёнок был также знаком преступнику — девочка жила по соседству с матерью насильника.