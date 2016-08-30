Ереван, 30 августа, 2016, 18:35 — ИА Регнум. Ереванская ТЭС задолжала армянской «дочке» «Газпрома» — ЗАО «Газпром Армения» $52,3 млн. Об этом на днях сообщило издание life.ru со ссылкой на источники, близкие к межправительственной комиссии России и Армении.

Арменпресс Ереванская ТЭЦ

В Ереване два дня никак не комментировали сообщение анонимного источника российского издания, и только 30 августа в пресс-службе «Газпром Армения» подтвердили наличие долга, сообщив, правда, что большая часть задолженности уже погашена, по оставшейся части — идут переговоры.

Три года назад Армения задолжала «Газпрому» $300 млн. Тогда цена поставляемого в Армению российского газа была повышена, но конечные потребители продолжали примерно год платить по старым ценам. По мнению оппозиции, власти Армении не повышали тарифы для потребителей из политических соображений. В результате правительство Армении приняло решение в счёт погашения долга передать российской госкорпорации 20% доли в компании «АрмРосгазпром» и имущество изношенной Разданской ТЭС. В итоге «АрмРосгазпром» (ныне «Газпром Армения») стала 100% «дочкой» «Газпрома».

"В соглашении между двумя правительствами армянская сторона взяла на себя обязательства их более не «генерировать», — рассказал Лайфу правительственный чиновник. По его словам, Россия свои обязанности выполняет, а вот армянская сторона — нет. «В сентябре прошлого года Россия снизила стоимость газа для Армении со $189 до $165 за кубометр, что было предусмотрено соглашением, — напоминает источник Лайфа. — За это «Газпрому» дали приоритетный доступ к экспорту и закупке электроэнергии с подконтрольного ему пятого блока Разданской ТЭС. Правительство попросило стороны погасить долг до начала ноября этого года».

Таким образом, констатирует Лайф, в Армении вновь может всплыть старая схема погашения долга путем передачи имущества, в данном случае, Ереванской ТЭС. «Передача имущества в счёт поставщика газа — вполне распространённая, но, как правило, крайняя мера в энергетике», — сказал замдиректора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.

Вспоминая предыдущий опыт передачи в счёт госдолга армянских предприятий российским компаниям, армянская пресса также не исключает повторения подобного сценария.

«Раз задолжала компания, значит, это долг Армении. Напомним, что начиная с осени 2013 года правительство Армении одно за другим передало стоящее миллионы долларов имущество, якобы в счет погашения долга в размере $300 млн «Газпрому». Под этим же видом правительство Армении передало свои 20% акций «АрмРосгазпрома» (ныне «Газпром Армения» — ИА REGNUM ) российской стороне. Весть о задолженности «Ереван ГЭС» компании «Газпром» примечательна, поскольку предыдущие сделки заключались по той же мотивировке. Не готовят ли власти Армении почву для продажи «Ереван ГЭС», покажет время», — пишет газета «Жоховурд».

Анализируя очередное сближение Москвы и Анкары автор украинского издания «Обозреватель» пишет, что в проигрыше от мира Эрдогана с Кремлем останутся армяне и сирийские курды. «Серж Саргсян уже получил команду от Кремля вернуть 5 районов Азербайджану, поскольку пока это не произойдет, «Турецкий поток» будет существовать только на бумаге. Лично для Саргсяна и его карабахского клана это равнозначно самоубийству. В апреле 2017 г. в Армении парламентские выборы, но судя по ежедневным митингам в Ереване, Саргсян до них может не дожить. Вдобавок 11 августа он отдал «Газпрому» за долги Ереванской ТЭС все локальные газопроводы в селах Армении. Неудивительно, что в Ереване на митингах все чаще появляются плакаты «Нет российскому империализму», — пишет украинское издание.

Агентство «АрмИнфо» напоминает, что 17 июня 2016 года парламент Армении на внеочередном заседании ратифицировал кредитное соглашение с Международным банком реконструкции и развития в рамках программы финансового оздоровления энергетической сферы. Как сказал тогда заместитель министра энергетики и природных ресурсов Армении Арег Галстян, в рамках соглашения предусматривается выделение Армении кредита в размере $30 млн.

«Программа нацелена на обеспечение надежных поставок электроэнергии в Армению, улучшение финансового состояния государственных генерирующих и частных распределительных компаний», — сказал тогда Галстян. Он отметил, что средства будут предоставлены Армянской АЭС и Ереванской ТЭЦ на покрытие задолженностей со стороны компании «Электросети Армения» за поставленную электроэнергию. По его словам, дешевые кредитные ресурсы позволят армянским госкомпаниям реструктуризировать предыдущие заимствования, взятые под более высокие проценты.

Следует также отметить, что Ереванская ТЭЦ включена в схему природный «газ в обмен на электричество», генерация с которой отправляется в Иран в обмен на природный газ из расчета 3 кВт/ч на 1 кубометр газа. Таким образом, станция использует для выработки электроэнергии иранский, а не российский газ.

Модернизированная Ереванская ТЭЦ с новым современным парогазовым энергоблоком комбинированного цикла введена в эксплуатацию в апреле 2010 года. Совокупная установленная мощность новой Ереванской ТЭЦ составляет 271,7 МВт, при этом энергетическая мощность станции — 242 МВт, а тепловая — 434,9 ГДж/ч.

Строительство нового современного парогазового энергоблока комбинированного цикла на Ереванской ТЭЦ было осуществлено при содействии Японского банка международного сотрудничества (JBIC), который предоставил Армении кредит в размере $247 млн. Кредит выдан на 30 лет, с 10 летним льготным режимом.