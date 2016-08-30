Киев, 30 августа, 2016, 18:32 — ИА Регнум. Вчера утром, 29 августа, в г. Покровск (Донетчина, под контролем ВСУ) в «Шахтоуправлении «Покровское» (принадлежит бизнесмену Виктору Нусенкису) произошли повторные взрывы метана. Эту информацию подтверждает донецкий сайт «Знамя индустрии».

Александр Дейнека. У табельной. Донбасс. 1924

Отмечается, что два новых взрыва метана зафиксированы рано утром, около 4 часов утра, на участке №1 Шахтоуправления «Покровское». По предварительным данным, от взрывов пострадали три человека — горноспасатель и два шахтера. В момент происшествия рабочие возводили глухую перемычку для препятствования подачи кислорода в очаг пожара. Все горняки, работавшие в четвертую смену, были выведены на поверхность.

«Ситуация на «Покровской» всегда была напряженной. После того как шахту выкупил Нусенкис рабочих начали нещадно эксплуатировать, выжимать из людей все соки. Я ушел с шахты еще в 2013 году, уже не мог работать. На шахте, как и на других предприятиях Нусенкиса введен, как многие говорят, «церковно-капиталистический тоталитаризм» — перед сменой всех горняков заставляют посещать местную церковь, соответственно людей «разводят» на покупку свечей, быть покорными, не критиковать, почитать руководство. Но, как и раньше горняков не выпускают из забоя, если они не выполняют план. А новую смену могу завести в забой и заставить работать вместе с предыдущей сменой, что нарушает безопасность труда. Как говорят сами шахтеры, 25 августа на шахте был взрыв, но людей сразу не выводили, приказали продолжать работы. Потом и прогремел второй, от которого пострадало несколько человек. Хорошо, что без жертв», — рассказал в интервью ИА REGNUM бывший горняк «Покровской» Алексей Войтов.

Он также считает, что руководство предприятия «сознательно не останавливает добычу угля, несмотря на повышение уровня метана», поскольку теряется прибыль.

Напомним, 25 августа на ШУ «Покровское» в результате взрыва воздушно-газовой смеси ожоги получили шесть горняков. Рабочие получили ожоги второй степени и были направлены в Краматорскую областную больницу. Летом 2014 года на ШУ «Покровское» на этом участке уже был взрыв. Тогда пострадали 12 горняков первой смены. После чего выработка была законсервирована. Полгода назад работы по добыче угля продолжились.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по предварительной правовой квалификацией ч.1 ст. 272 УК Украины (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью). Процессуальное руководство осуществляет Красноармейская городская прокуратура. Тем не менее, руководство предприятия пока не понесло никакого наказания.

Виктор Нусенкис — украинско-российский бизнесмен, совладелец и глава концерна «Энерго», основатель группы «Донецксталь», крупнейший церковный жертвователь Украинской православной церкви Московского патриархата. Как сообщало ИА REGNUM, за семь месяцев 2016 года на государственных угольных предприятиях Украины, находящихся на подконтрольной украинской власти территории, произошло 278 случаев общего производственного травматизма, из них 10 случаев — со смертельным исходом. В сравнении с аналогичным периодом 2015 года уровень общего производственного травматизма увеличился на 62 случая (27,5%, 218 случаев в 2015 году). Показатель смертельного травматизма возрос. В аналогичном периоде прошлого года произошло два случая травматизма со смертельным исходом.