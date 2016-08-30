Мурманск, 30 августа, 2016, 18:31 — ИА Регнум. Региональное отделение политической партии «Российская партия пенсионеров за справедливость» в Мурманской области будет участвовать в выборах в Мурманскую областную Думу. Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM помощник руководителя отделения партии, сегодня в Верховном суде была рассмотрена апелляционная жалоба Мурманской областной избирательной комиссии на решение Мурманского областного суда.

vsrf.ru Здание Верховного Суда Российской Федерации

«Верховный суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы избиркому, — отметил представитель партии. — ЦИК РФ поддержал региональное отделение партии и избирательная комиссия Мурманской области зарегистрировала избирательное объединение региональное отделение политической партии «Российская партия пенсионеров за справедливость» в Мурманской области для участия в выборах в Мурманскую областную Думу».

Ранее, как сообщало ИА REGNUM, Мурманский суд уличил избирком в нарушениях на выборах 2016 года. Отметим, это первое решение суда, принятое не в пользу Избирательной комиссии с 2011 года. По словам лидера мурманских «пенсионеров» Натальи Лещинской, местная Избирательная комиссия, в частности, противодействовала своевременному предоставлению документов с целью получить факты, которые не позволяют зарегистрировать областной список кандидатов. Также, по мнению «пенсионеров», комиссия осознанно не проверила представленные для уведомления о выдвижении областного списка кандидатов документы с целью затянуть региональное отделение партии в судебные разбирательства.

«Накануне в областном избиркоме состоялась видеоконференция с председателем ЦИК РФ Эллой Памфиловой, — сообщили в партии. — Она лично озвучила проект решения ЦИК по жалобе регионального отделения. Памфилова сообщила, что центральный избирком вынес предварительное решение в пользу регионального отделения партии».

Возглавляющая региональный список кандидатов регионального отделения политической партии «Российская партия пенсионеров за справедливость» в Мурманской области Наталья Лещинская считает, что «такое решение двух судов и справедливая позиция ЦИК РФ показали, что, действительно, у нас есть шанс сформировать легитимную законодательную власть».

«Мы, участники выборного процесса от партии, изначально верили в то, что законы Российской Федерации обязательны для всех, — отметила Лещинская. — Мурманская областная избирательная комиссия нарушила их дважды и два незаконно принятых постановления были отменены. Правда, нам пришлось доказывать это через суд и обращение в ЦИК, но полученный результат говорит о том, что исполнение законов Российской Федерации обязательно для всех. Это доказывает, что элементы «чуровщины», сохранившиеся еще в региональных избиркомах, конкретно в Мурманской области, будут искореняться путём чёткого выполнения требований законов и объективной позиции ЦИК РФ».