Грозный, 30 августа, 2016, 18:28 — ИА Регнум. 1526 жителей Чечни отправятся в 2016 году в хадж. Всего из республики будет совершено семь прямых рейсов в Саудовскую Аравию, сообщили ИА REGNUM 30 августа в пресс-службе главы и правительства региона.

Al Jazeera English Хадж

Первая группа паломников вылетела вчера, 29 августа, последняя вылетит из Грозного в Медину 3 сентября. В составе каждой группы 218 человек. В пути их сопровождают медики и богословы.

По словам руководителя Комитета по хаджу ДУМ ЧР Сайда-Ахмед Садыханова, один рейс полностью сформирован из паломников, которым возможность посетить святые места предоставил Региональный общественный фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова, оплативший поездку.

Читайте также: Дорогой хадж: Не все регионы Северного Кавказа освоят квоту

Напомним, в 2016 году Чечне выделили 2600 мест для желающих совершить хадж. Однако полностью закрыть квоту в нынешнем году не получилось. Также не выбрали всю квоту другие регионы СКФО, в том числе Ингушетия, Карачаево-Черкесия. Основная причина того, что субъекты не справляются с квотой на хадж — высокая стоимость поездки.

Стоит отметить, что в прошлом году Чечня и Ингушетия стали единственными из северокавказских регионов, кто полностью освоил все выделенные им квоты на хадж.Также по теме: Только два субъекта СКФО освоили квоты на хадж