Минск, 30 августа, 2016, 18:27 — ИА Регнум.



mfa.gov.by Встреча Министра иностранных дел Белоруссии Владимира Макея с Апостольским Нунцием. 30 августа 2016 года

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей 30 августа провёл переговоры с послом Ватикана в постсоветской республики Габором Пинтером по случаю вручения им копий верительных грамот, сообщает пресс-служба МИД РБ.

«В ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы и основные направления белорусско-ватиканского сотрудничества», — сказано в кратком сообщении министерства по итогам переговоров.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 августа по прибытии в Минск новый посол Ватикана Габор Пинтер заявил, что глава Римско-католической церкви Франциск I заявил о готовности найти время для визита в Белоруссию. До этого Александр Лукашенко неоднократно просил РКЦ в помощи при решении проблем с Западом, а также делал приглашения главе РКЦ посетить каноническую территорию РПЦ без согласия РПЦ, к которой принадлежит около 85% верующих Белоруссии.