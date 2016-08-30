Санкт-Петербург, 30 августа, 2016, 18:20 — ИА Регнум. Центральная избирательная комиссия РФ исключила упоминание об Ольге Галкиной из перечня кандидатов в Госдуму от «Партии роста», у которых выявлена недостоверная информация в предоставленных сведениях о доходах и имуществе.

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Как сообщалось, 19 августа ЦИК опубликовал в отношении Галкиной, со ссылкой на данные Росреестра, сведения о наличии у нее квартиры и нескольких нежилых помещений в столице общей площадью около 300 кв. метров.

Сама Ольга Галкина, являющаяся депутатом Законодательного собрания Санкт-Петербурга, категорически опровергла эти сведения и заявила, что у неё нет и никогда не было никакой собственности в Москве. По ее словам, в данном случае произошла ошибка. Галкина направила соответствующее обращение в ЦИК.

В результате после проведенной дополнительной проверки оказавшиеся недостоверными сведения об имуществе Галкиной были удалены из документа, размещенного на официальном сайте ЦИК.

«Надеюсь, это внесёт ясность в сложившуюся ситуацию, о которой успели написать СМИ, и избиратели не будут введены в заблуждение», — заявила кандидат в депутаты Госдумы.

В предоставленных в ЦИК сведениях кандидат Ольга Галкина указала доход, полученный в качестве депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга в 2015 году в сумме 1 888 141,09 рублей. Она владеет половиной земельного участка в Ленобласти площадью 800 кв. м, долей в петербургской квартире площадью 72,2 кв. м, и автомобилем Opel Mokka 2014 года выпуска.

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Добавим, что одновременно Галкина баллотируется в новый состав Законодательного собрания Санкт-Петербурга от «Партии роста». Одним из главных оппонентов Галкиной является партия «Яблоко», от которой парламентарий в 2011 году была избрана в городской парламент.