Москва, 30 августа, 2016, 18:03 — ИА Регнум. Посол США в России Джон Теффт заявил, что его страна готова к диалогу с российскими властями по вопросу размещения американской системы противоракетной обороны (ПРО) в Европе. Об этом сегодня, 30 августа, сообщает телеканал RT.

Кукрыниксы. В комитете восемнадцати. 1963

Теффт в очередной раз заявил, что американская система ПРО в Европе якобы не представляет угрозы для Российской Федерации.

«Мы предлагали провести консультации, однако по инициативе российской стороны такие консультации не были проведены. Но мы открыты для диалога и в любой момент готовы к консультациям», — сказал посол США.

Американский дипломат снова утверждает, что система ПРО США якобы направлена против Ирана и КНДР, а не против России.

Напомним, российское руководство не раз заявляло, что тот потенциал системы ПРО, который США создают в Европе, может быть направлен исключительно против России. Только Россия обладает такими ядерными силами, на сдерживание которых рассчитана американская ПРО в Европе.