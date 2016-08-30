Москва, 30 августа, 2016, 18:16 — ИА Регнум. Для обеспечения наблюдения за выборами в Государственную думу VII созыва необходимо более 190 тысяч человек, заявил корреспонденту ИА REGNUM глава Мосгордумы, заместитель руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами в Госдуму в Москве, глава видеоцентра Алексей Шапошников. По его словам, 8 политических партий выразили желание принять участие в работе штаба по наблюдению за выборами.

Советский плакат «Выбирайте достойных!». 1957

«Если говорить о работе видеоцентра, то мы будем наблюдать за всеми участками, которые оборудованы видеокамерами. Мы понимаем, что нельзя наблюдать за закрытыми участками, нельзя наблюдать за больницами, а все остальные участковые избирательные комиссии будут полностью «охвачены» центром видеонаблюдения», — сообщил Шапошников.

Он добавил, наблюдение будет производится за выборами всеми 14 политическими партиями.

Напомним, выборы в Госдуму состоятся 18 сентября 2016 года. Ранее Шапошников заявил, что в течение всего дня голосования будет вестись непрерывная он-лайн трансляция со всех избирательных участков города. Кроме того, в видеоцентре будет работать порядка 40 волонтеров.