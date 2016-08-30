Челябинск, 30 августа, 2016, 17:57 — ИА Регнум. Отстранение российских параолимпийцев от соревнований в Рио и возможный недопуск на Параолимпийские зимние игры в южнокорейский Пхёнчхане может быть лишь частью действий по срыву проведения в России чемпионата мира по футболу в 2018 году. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил участник параолимпиад в Пекине и Лондоне, магнитогорец Рустам Нурмухаметов.

ЧМ-2018 по футболу

Решение Международного параолимпийского комитета (МПК) о недопуске российской параолимпийской сборной вызвало негативную реакцию в разных странах мира. Например, в США в Лос-Анджелесе прошел митинг в поддержку российских параолимпийцев, на котором участники требовали пересмотра решения об отстранении российских спортсменов. Многие в России считают это не юридическим, а политическим решением.

«Особенность инвалидного спорта в том, что в отличии от спортсменов здоровых, у которых есть федерации спорта — плавания, легкой атлетики и пр., у инвалидов нет отдельных мировых федераций. Есть Международный параолимпийский комитет, и есть Параолимпийский комитет России, в который входит две федерации. Федерация спорта слепых и федерация инвалидов «ПОДА». Поэтому сделали запрет не на отдельную часть, а на весь комитет Российской Федерации. К запретам я отношусь крайне негативно, потому что спортсмены готовились, для многих это крах», — сообщил участник двух параолимпийских игр, трёхкратный чемпион мира, призёр чемпионатов Европы, многократный чемпион России Рустам Нурмухаметов.

«Разочарование здесь второстепенно, — считает Рустам Нурмухаметов, — это политический вопрос. Чтобы насолить нам, ну, и главное — это сорвать чемпионат мира по футболу, чтобы он не проводился».

Не все из спортсменов и тренеров поддерживают проведение альтернативных Игр. Основная причина якобы исторический проигрыш Игр доброй воли, опыт проведения которых воспринимается неудачным.

«Если вспомнить 1984 год, когда мы бойкотировали Лос-Анджелес, мы не поехали, там была политика чистой воды. Наши советские спортсмены очень многие «пролетели». Игры доброй воли прошли, но ни к чему хорошему по итогам не привели. Поэтому к альтернативным Играм отношение крайне скептическое. Здесь только политический вопрос», — отметил параолимпиец.

Возможность альтернативных выступлений также натыкается на техническую ограниченность организации соревновательного процесса. Например, если и будут проходить состязания, то как их проводить в командных видах спорта, в которых сравниться удаленно будет невозможно. Или, например, соревнования по фехтованию, по дзюдо, по другим видам спорта, где нужен реальный спортивный соперник.

Тем не менее, всё же спортсмены хотели бы участвовать в соревнованиях, и ждут возможных решений на «самом высоком уровне». Возможно, как порой наивно хочется верить некоторым российским спортивным функционерам, это будут судебные тяжбы, в которых с помощью адвокатов мирового уровня удастся защитить возможность выступлений параолимпийцев из России.

Напомним, сегодня, 30 августа, Параолимпийский комитет России сообщил, что недопуск российских спортсменов параолимпийцев в Рио-де-Жанейро распространяется и на зимние Игры в Пхёнчхане в 2018 году.

Отметим, более 100 российских параолимпийцев обратились в МПК с индивидуальной просьбой о допуске на Параолимпиаду в Рио. Не подали заявки на участие спортсмены коллективных видов спорта — волейбола сидя, голбола, футбола 5×5, футбола 7×7.