Иваново, 30 августа, 2016, 17:57 — ИА Регнум. Проблемы и перспективы сельского здравоохранения обсудили на межрегиональном форуме, состоявшемся 30 августа в здании Ивановской государственной медицинской академии. В работе пленарного заседания вместе с медицинскими работниками Ивановской, Костромской, Владимирской, Ярославской и Тверской областей приняли участие губернатор региона Павел Коньков и заместитель председателя Государственной думы РФ Владимир Васильев. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства региона.

Цитата из к/ф «Сельский врач». реж. Сергей Герасимов. 1951. СССР Тамара Макарова в роли молодого сельского врача Татьяны Казаковой

Итогом работы форума стало принятие проекта резолюции и выработка предложений по развитию сельского здравоохранения для последующего включения в проект федеральной целевой программы «Нечерноземье: новые стандарты жизни».

Павел Коньков, открывая заседание, отметил, что в Ивановской области, как и в соседних регионах, преобладает городское население. Однако, по его мнению, тем важнее обратить внимание на интересы сельских жителей. «Наша задача — чтобы люди, которые живут на селе, не проигрывали в качестве и доступности медицинской помощи горожанам. Считаю это направление безусловным приоритетом работы правительства», — подчеркнул губернатор.

По мнению заместителя председателя Госдумы Владимира Васильева, вопросы совершенствования оказания медицинской помощи на селе укладываются в рамки развития зоны Центрального Нечерноземья в целом.

В Ивановской области на сегодняшний день функционируют 243 фельдшерско-акушерских пункта, 42 отделения врача общей практики и 17 врачебных амбулаторий. Организованы и укомплектованы медицинскими укладками и средствами связи 188 домовых хозяйств.

Кроме того, все более активно внедряются выездные формы работы врачебных бригад, доставка пациентов на консультации в крупные областные медицинские центры, а также телемедицина. В регионе в полной мере используются возможности передвижного медицинского комплекса, а за счет средств областного бюджета приобретен санитарный транспорт для доставки пациентов сельской местности в межтерриториальные центры.

На форуме работали две секции. На первой — «Организация медицинской помощи на селе. Обеспечение доступной и качественной медицинской помощи» — рассматривали развитие сетей модульных фельдшерско-акушерских пунктов и скорой медицинской помощи, работу по дистанционному консультированию пациентов и др.

Механизм трудоустройства выпускников медицинских училищ и колледжей на селе, актуальность создания программы «Земский фельдшер», социальное обеспечение работников здравоохранения на селе (льготные формы ипотеки и предоставления жилья) обсуждали на секции «Кадровое обеспечение сельского здравоохранения».