Орел, 30 августа, 2016, 17:56 — ИА Регнум. Заявку на проведение пикета против установки памятника Ивану Грозному у театра «Свободное пространство» в Орле подали активисты в администрацию города, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в мэрии 30 августа.

Цитата из к/ф «Иван Грозный». Реж. Сергей Эйзенштейн. 1945. СССР Иван Грозный

Пикет его организаторы намерены провести на месте предполагаемой установки памятника 2 сентября, с 17:00 до 20:00. Заявка находится на рассмотрении администрации города.

Между тем, по сообщению ряда орловских СМИ, первый в России памятник Ивану Грозному в Орле решили установить возле Богоявленского собора. По данным «Орловских новостей», памятник установят на клумбе у окончания Красного моста, напротив храма.

Как сообщало ИА REGNUM, памятник, который официально носит название «Основанию города», был подарен к юбилею Орла Общественным международным фондом славянской письменности и культуры. Возможность установки этого памятника обсуждалась еще в конце 2015 года, и уже тогда пользователи в соцсетях выражали недоумение по поводу такого сомнительного подарка.

Настоящий же скандал разразился в июне, после того, как гордума — совершенно неожиданно — согласовала установку памятника у здания театра для детей и молодежи «Свободное пространство». В числе недовольных оказались не только сотрудники театра, которые опасаются, что установка памятника лишит театр удобной площадки для проведения уличных мероприятий, но и многие горожане.

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Власти, в свою очередь, делали все, чтобы проигнорировать мнение общественности. На пресс-конференции 19 июля губернатор Вадим Потомский заявил, что идея установки монумента принадлежит не ему, но «памятник должен быть». Тогда же он привел данные, согласно которым число противников памятника составляет 0,28% от жителей Орла. Однако уже на следующий день губернатор передумал — он заявил о своем решении отложить церемонию открытия памятника (назначенную на начало августа) до сентября. Тогда на встрече с общественностью активисты, выступающие против памятника, и власти договорились провести широкий социологический опрос общественного мнения о необходимости установки памятника Ивану Грозному в Орле и месте его расположения.

В итоге, в середине августа орловские власти заявили, что, по опросам, «большинство» горожан не возражают против памятника, а даже наоборот — поддерживают. Дату установки памятника назначили на 7 сентября, место — осталось прежним, у театра. А 29 августа, по данным местных СМИ, у театра даже начались работы по расчистке места под памятник. Впрочем, губернатор Вадим Потомский на недавней встрече с рабочими завода «Текмаш» не исключил, что памятник Грозному все же будет установлен в другом месте.