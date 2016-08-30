Москва, 30 августа, 2016, 17:51 — ИА Регнум. В преддверии проведения матча за звание чемпиона мира по шахматам, который состоится с 11 по 30 ноября в Нью-Йорке ПАО «ФосАгро», один из ведущих мировых производителей фосфоросодержащих минеральных удобрений, и компания World Chess by Agon Limited, владеющая коммерческими правами на организацию турниров чемпионского цикла ФИДЕ по всему миру, объявили о заключении стратегического партнерства. За шахматную корону в Нью-Йорке поборются россиянин Сергей Карякин и действующий чемпион мира норвежец Магнус Карлсен.

pixabay.com Шахматы

Соответствующий контракт подписали генеральный директор компании, член попечительского совета Российской шахматной федерации (РШФ) Андрей Гурьев и генеральный директор группы Agon Илья Мерензон.

«Спонсорская поддержка шахматного турнира соответствует многолетней программе корпоративной ответственности «ФосАгро», которая нацелена на поддержку образования, науки, медицины, спорта и здорового образа жизни, — заявил Андрей Гурьев. — Компания долгое время сотрудничает с шахматными федерациями, включая спонсорскую поддержку по линии РШФ предыдущего матча за звание чемпиона мира по шахматам, который прошел в 2014 в России, в г. Сочи. Я — большой поклонник шахмат, и для меня — большая честь возглавлять компанию, которая традиционно поддерживает шахматный спорт. Игра в шахматы развивает аналитическое и стратегическое мышление — компетенции, крайне важные для бизнеса, которые позволяют таким динамично развивающимся компаниям, как группа «ФосАгро», сохранять конкурентные преимущества на глобальном рынке, просчитывая свои действия на несколько ходов вперед. Надеюсь, мы все увидим великолепное состязание на самом молодом шахматном чемпионате мира в истории».

Шахматный спорт в целом и матч за звание мирового чемпиона в особенности являются идеальной маркетинговой платформой для дальнейшего повышения узнаваемости бренда «ФосАгро» на мировом уровне. Сотни миллионов наиболее образованных, а значит успешных, людей во всем мире будут следить за ходом соревнования. Это та аудитория, которая интересна «ФосАгро» как глобальной компании, присутствующей в 100 странах мира, чьи ценные бумаги торгуются на Московской и Лондонской фондовой биржах, и которая ставит перед собой амбициозные задачи расширения круга инвесторов, партнёров и клиентов.

Матч, который будет впервые проходить в Нью-Йорке с 1996 г., состоится в районе South Street Seaport, в пяти минутах ходьбы от Уолл-стрит — в историческом здании Фултонского рынка, где будут расположены пространства для зрителей и ВИП-гостей с панорамными видами на Бруклинский мост, а также торговые помещения, ресторан, ТВ-студии и многое другое.

«Я рад, что «ФосАгро» стала нашим стратегическим партнером, — отметил Илья Мерензон. — Мы продолжаем повышать популярность шахматного спорта по всему миру. Шахматы — это настоящая битва умов, стратегическое состязание для поколения смартфонов, которое ассоциируется с такими качествами, как интеллектуальность, утонченность и дисциплина.

World Chess открыт для бизнес-компаний и предлагает для них уникальную возможность стать нашими партнерами и ассоциироваться с этим международным видом спорта, которым занимаются и восхищаются бесчисленное множество людей во всем мире».