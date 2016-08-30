Ростов-на-Дону, 30 августа, 2016, 17:40 — ИА Регнум.



Гилберт Дейкин. Жажда — Конец смены. 1934

Еще 109 горняков группы компаний «Кингкоул» получили частичный расчёт за апрель и май прошлого года. Среди них — 35 работников ЗАО «Ростовгормаш» и 74 горняка ОАО «Замчаловский антрацит». Об этом корреспондента ИА REGNUM 30 августа проинформировали в пресс-центре ОАО «Региональная корпорация развития».

Напомним, что выплаты горнякам начались 25 августа. За прошедшие дни зарплату за апрель-май 2015 года получили уже 550 человек. Это бывшие сотрудники ОАО «Замчаловский антрацит», ЗАО «Ростовгормаш» и ОАО «УК Алмазная». Средства на покрытие долгов выделяет из собственных источников ОАО «Региональная корпорация развития». Всего на эти цели планируется направить до 50 млн рублей. Но как уверяют власти, это только первый этап погашения задолженности по зарплате.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, акцию протеста горняки «Кингкоула» начали 22 августа. Голодают шахтёры в ожидании средств к существованию уже больше недели. Забастовку устроили более 60 человек. Они требует полной единовременной выплаты задолженности, иначе акцию протеста не прекратят.

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