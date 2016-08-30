Мурманск, 30 августа, 2016, 17:40 — ИА Регнум. Сегодня отряд кораблей и судов обеспечения Северного флота в соответствии с планом боевой подготовки вышел из главной базы Северного флота города Североморска в Баренцево море и взял курс в восточные районы Арктики. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе флота.

mil.ru Большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков»

«В составе отряда — большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков», суда обеспечения — спасательный буксир «Памир» и киллекторное судно КИЛ-164, — отметил начальник пресс-службы Северного флота капитан 1 ранга Вадим Серга. —Впервые в арктическом походе примет участие новейший морской транспорт вооружения «Академик Ковалёв», вошедший в состав Северного флота в конце прошлого года».

По словам Серги, основная цель дальнего похода — обеспечение военно-морского присутствия России в оперативно-важных районах Мирового океана, а также обеспечение безопасности морского судоходства и других видов морской экономической деятельности Российской Федерации в Арктической зоне.

«Отряду кораблей предстоит пройти по маршруту Северного морского пути до архипелага Новосибирских островов, провести ряд учений по маршруту перехода, а также в местах базирования подразделений Северного флота, расположенных на арктических островах, — пояснил Серга. — В назначенных точках на маршруте перехода состав отряда пополнится и другими боевыми кораблями и судами обеспечения Северного флота».

Серга также отметил, что определённые этапы перехода районами Северного морского пути отряд кораблей Северного флота пройдет в сопровождении атомных ледоколов Госкорпорации «Росатом».

По информации Северного флота, это уже пятый масштабный поход кораблей в Арктику за последние несколько лет. В 2012 году морские пехотинцы Северного флота впервые в истории российского ВМФ осуществили высадку морского десанта на необорудованное побережье острова Котельный. В 2013 году отряд кораблей во главе с флагманом Северного флота тяжелым атомным ракетным крейсером «Пётр Великий» доставил на Новосибирские острова технику и имущество для восстановления авиационной комендатуры «Темп».

В 2014 году кульминацией арктического похода сил Северного флота стало проведение учения по защите арктической островной зоны и морского побережья Российской Федерации на Новосибирских островах, а в прошлом году, в ходе аналогичного похода, впервые было проведено межвидовое учение с участием подразделений арктической мотострелковой бригады Северного флота по защите важных объектов на полуострове Таймыр.

Несмотря на активное присутствие военных сил в Арктике, этот регион — не место для геополитических игр. Об этом, как сообщало ИА REGNUM, сказано в приветственном слове президента РФ Владимира Путина, обращённого к участникам встречи стран Арктического совета, опубликованном сегодня пресс-службой аппарата Совета безопасности РФ. По словам президента, Россия «и впредь будет сохранять приверженность мирному освоению данного региона при соблюдении собственных национальных интересов и безусловном уважении интересов других стран».