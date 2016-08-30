Северодвинск, Архангельская область, 30 августа, 2016, 18:26 — ИА Регнум. В Северодвинске на площадке перед зданием городской администрации была показана танцевальная композиция «Шагнувшие в бессмертие», которая, как сообщили ИА REGNUM в городской администрации, никого из присутствующих не оставила равнодушным. Язык танца не требует перевода и был прекрасно понятен гостям. После состоялось возложение цветов к подножию Вечного огня.

Анна Кошечко Ветераны Северных конвоев побывали в Северодвинске

Праздничные мероприятия продолжились в городском краеведческом музее, где для иностранных ветеранов и официальных гостей его сотрудники провели экскурсию. Много говорили о вкладе жителей Молотовска-Северодвинска в победу над фашизмом, о роли северных конвоев.

В мае этого года президиум межгосударственного Союза городов-героев принял решение о присвоении Северодвинску звания «Город трудовой доблести и славы», тем самым высоко оценив заслуги жителей.

В зале «Молотовск в годы Великой Отечественной войны» мэр города Михаил Гмырин в присутствии ветеранов торжественно передал музею постановление о присвоении Северодвинску почётного международного звания.

«Жители нашего города внесли огромный вклад в общую победу: более половины грузов судов союзников, а это порядка 850 тысяч тонн, были разгружены в Молотовском порту, — подчеркнул глава города. — Мы благодарим ветеранов, всех, кто строил и ремонтировал корабли, занимался доставкой и приёмкой грузов. Уверен, что постановление о присвоении Северодвинску звания «Город трудовой доблести и славы» займёт достойное место в экспозиции музея».

Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, торжественные мероприятия в Северодвинске завершились на Яграх на территории Воинского мемориала. На набережной были представлены военно-исторические экспозиции и выставки по истории войсковых соединений США, Канады, Великобритании, Франции, коллекционных предметов «По ленд-лизу», образцов военной и автотехники 1940-х.

Несмотря на шквалистый ветер, участники Северных конвоев торжественно возложили цветы к памятнику «Скорбящая мать» и скорбному камню «Памяти АПЛ «Курск». Минутой молчания почтили память моряков, погибших в полярных морях, а затем военными моряками были опущены на воды Белого моря памятные венки.