Архангельск, 30 августа, 2016, 17:35 — ИА Регнум. В аэропорту высокопоставленного гостя встретил губернатор Архангельской области Игорь Орлов с супругой, Чрезвычайный и Полномочный Посол Великобритании в Российской Федерации Лори Бристоу и Генеральный консул Великобритании в Санкт-Петербурге Кит Аллан.

dvinaland.ru Губернатор Архангельской области Игорь Орлов встречает принцессу Великобритании Анну

Делегация Соединённого Королевства стала самой многочисленной среди иностранных гостей: в Архангельск также приехали семь ветеранов-участников союзных конвоев с сопровождающими лицами и более сорока музыкантов духового оркестра Королевской морской пехоты.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства Архангельской области, 30 августа принцесса Анна станет почётным гостем плац-концерта духовых оркестров и торжественного концерта «Конвой, прорвавшийся сквозь время», которые состоятся на площадке перед Архангельским театром драмы им. М.В. Ломоносова.

В рамках визита в Архангельск Её Королевское Высочество также отдаст дань памяти соотечественникам, похороненным на британском воинском захоронении Вологодского кладбища и примет участие в торжественном митинге на площади Мира.

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Принцесса Анна также передаст Северному морскому музею государственную награду Великобритании — медаль «Арктическая звезда», которая вручается за службу в северных конвоях в 1941—1945 годах. Это станет особым знаком, символизирующим боевое братство участников союзных конвоев разных стран.

Кроме того, Её Королевское Высочество посетит Северный (Арктический) федеральный университет, где осмотрит тематическую выставку и сделает запись в книге почётных гостей САФУ.

Отметим, что это уже третий визит представителей королевской семьи Великобритании на Русский Север. В июле 2002 года Архангельскую область посетил герцог Эдвард Кентский, двоюродный брат Королевы Елизаветы II, а спустя год — принц Чарльз, сын главы монаршей семьи Великобритании.