Крым всё популярнее у итальянских охотников на вальдшнепа
Симферополь, 30 августа, 2016, 17:23 — ИА Регнум. Крым набирает популярность у итальянских охотников, предпочитающих охоту на вальдшнепа (лесного кулика). Не сдерживают любителей охоты на пернатую дичь и санкции против Крыма. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил заместитель главного государственного лесного инспектора республики Владимир Капитонов.
«В 2014 году, несмотря на все пертурбации, приезжало 30 охотников. В 2015 году — 70 человек. И в этом приедет ещё больше. Охота на эту птицу очень спортивная. Вальдшнеп непредсказуем и очень неординарно летит — петляет», — рассказал Капитонов.
По его словам, итальянцы ездят в Крым с 1990-х годов, поскольку полуостров идеален для охоты на эту перелётную птицу. Вальдшнепы облюбовали в Крыму леса северных горных склонов. Для природы ущерб небольшой, поскольку подстрелить эту птицу не просто, охотников на неё не много. В среднем, за день охоты один охотник добывает двух — трех вальдшнепов.
Итальянцы используют фирмы в Крыму, устраивающие им охотничьи туры, занимающиеся оформлением всех документов: на ввоз оружия, на ввоз животных, ветеринарные документы.
«Если сравнивать с 90-ми годами, когда к нам начали ездить итальянцы, то мы качественно шагнули вперёд. Тогда их и поселить-то было негде. Сейчас инфраструктура развивается довольно-таки быстро. Уже нет проблем в Бахчисарайском и Белогорском районах с приютами и гостиницами для охотников», — сказал охотовед.
Всего же, по информации Владимира Капитонова, в год на полуостров приезжает около тысячи охотников, в основном из регионов России. На полуострове популярна охота на фазана, куропатку, перепела, вальдшнепа, оленя, косулю, кабана, зайца, лису. При этом своих охотников на полуострове зарегистрировано около 25 тыс. человек, а выходят на охоту около 15 тысяч.