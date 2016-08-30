Симферополь, 30 августа, 2016, 17:23 — ИА Регнум. Крым набирает популярность у итальянских охотников, предпочитающих охоту на вальдшнепа (лесного кулика). Не сдерживают любителей охоты на пернатую дичь и санкции против Крыма. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил заместитель главного государственного лесного инспектора республики Владимир Капитонов.

Василий Перов. Охотники на привале. 1871

«В 2014 году, несмотря на все пертурбации, приезжало 30 охотников. В 2015 году — 70 человек. И в этом приедет ещё больше. Охота на эту птицу очень спортивная. Вальдшнеп непредсказуем и очень неординарно летит — петляет», — рассказал Капитонов.

По его словам, итальянцы ездят в Крым с 1990-х годов, поскольку полуостров идеален для охоты на эту перелётную птицу. Вальдшнепы облюбовали в Крыму леса северных горных склонов. Для природы ущерб небольшой, поскольку подстрелить эту птицу не просто, охотников на неё не много. В среднем, за день охоты один охотник добывает двух — трех вальдшнепов.

Итальянцы используют фирмы в Крыму, устраивающие им охотничьи туры, занимающиеся оформлением всех документов: на ввоз оружия, на ввоз животных, ветеринарные документы.

«Если сравнивать с 90-ми годами, когда к нам начали ездить итальянцы, то мы качественно шагнули вперёд. Тогда их и поселить-то было негде. Сейчас инфраструктура развивается довольно-таки быстро. Уже нет проблем в Бахчисарайском и Белогорском районах с приютами и гостиницами для охотников», — сказал охотовед.

Всего же, по информации Владимира Капитонова, в год на полуостров приезжает около тысячи охотников, в основном из регионов России. На полуострове популярна охота на фазана, куропатку, перепела, вальдшнепа, оленя, косулю, кабана, зайца, лису. При этом своих охотников на полуострове зарегистрировано около 25 тыс. человек, а выходят на охоту около 15 тысяч.