Ярославль, 30 августа, 2016, 17:19 — ИА Регнум. Почётный гражданин Ярославля, экс-председатель муниципалитета города Владимир Голов считает, что возможное назначение главой областного центра Владимира Слепцова станет оптимальным кадровым решением. Об этом он рассказал корреспонденту ИА REGNUM.

Владимир Голов

«Владимир Витальевич хорошо знает город, знает до мелочей. К его ярославскому опыту добавился уникальный опыт работы в столичном регионе. Несомненно, он человек командный и, главное, влюблённый в свою работу», — заявил Владимир Голов.

По мнению Владимира Голова, назначение Слепцова не приведёт к конфликтам внутри региональных элит.

«Умение адаптироваться к новым требованиям должно быть свойственно профессионалам. Если кто-то не способен будет договариваться, то это их проблемы. Быть дипломатичным Слепцов может, но он, прежде всего, человек дисциплины. Поэтому, порядка будет больше», — уверен Владимир Голов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, глава подмосковных Химок Владимир Слепцов, скорее всего будет назначен руководителем областного центра Ярославской области.