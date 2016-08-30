Симферополь, 30 августа, 2016, 17:17 — ИА Регнум. Руководство международного детского лагеря (МДЦ) «Артек» лишает своих сотрудников записи в трудовой книжке, больничных и отпусков — такие условия выставлены клининговой фирмой, которая теперь обслуживает часть подразделений «Артека». Об этом агентству «Новый День» 30 августа сообщил председатель профкома «Артека» Евгений Баженов.

Работники лагеря «Артек». Советская фотография

По его словам, новое руководство из московской клининговой компании ООО «СТК — Ц» обязало горничных комплекса «Прибрежный» (подразделения детского лагеря) переоформиться на работу в ООО «СТК-Ц», несмотря на то, что с ними уже был ранее заключен официальный коллективный трудовой договор, действующий с мая по октябрь 2016 года.

Теперь же договор заключается сроком всего на два месяца, притом новый формат работы не предполагает ни записей в трудовых книжках, ни отпуска, ни оплату больничных. Вскоре на новые договоры обязали перейти и дворников с парковыми работниками.

Ответа на вопрос о статусе действующих договоров работники так и не получили — как и не получили никаких письменных уведомлений о сокращениях или ликвидации. Для того, чтобы вынудить сотрудников переоформляться на работу в ООО «СТК-Ц», их просто перестали допускать к рабочим местам.

«Администрация, пригласив на работу коммерческую фирму — конечно, московскую — просто решила избавиться от местных, лишив их постоянной работы в государственном учреждении, и пытается сделать из нас гастарбайтеров в поисках хоть какой-то работы», — считает Баженов.

Аналогичный конфликт в «Артеке» уже был в 2015 году, когда под управление коммерческим структурам решили отдать столовые. Работники писали жалобы и письма в различные инстанции, но в итоге все закончилось официальным сокращением 150 ставок. Работникам пришлось переоформляться на должности не по специальности или вовсе увольняться.

Отметим, что расположенный на южном берегу Крыма детский лагерь «Артек» был основан в 1925 году. Он стал самым известным детским лагерем в СССР, где отдыхали дети в том числе и из-за рубежа.