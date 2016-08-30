Вильнюс, 30 августа, 2016, 17:12 — ИА Регнум. Российская экономика выходит из затянувшейся рецессии, уже на протяжении двух кварталов подряд наблюдается положительное изменение развития. Предполагается, что в 2017 году ВВП страны увеличится на 1% после спада в 0,4% в этом году, говорится в сегодняшнем отчёте состояния мировой экономики шведского банка SEB.

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«Россию спасают поднявшаяся в начале года цена на нефть и окрепший российский рубль, замедляющий инфляцию и останавливающий сокращение покупательской способности домашних хозяйств. Экономисты группы SEB прогнозируют, что средняя цена на нефть Brent в 2017 году будет достигать 55 долларов США за баррель. Пока что средняя стоимость нефти в этом году достигает 43,5 долларов США за баррель. И все-таки существует немало угроз для роста цены на нефть, такие как вновь увеличившаяся добыча нефти в США, растущая активность деятельности компании, добывающих нефть, или развитие альтернативных ресурсов энергии», — говорится в отчете, распространенным литовским отделением банка SEB.

Отметим, что ранее литовское отделение также шведского банка Swedbank пришло к аналогичным выводам, прогнозируя рост экономики России.

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