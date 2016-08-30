Хельсинки, 30 августа, 2016, 17:10 — ИА Регнум. Финским компаниям следует избегать крупных стратегических инвестиций в Россию. Российский рынок не сможет стать спасательным кругом для финского экспорта, даже если будут отменены все санкции. Как сообщает финский национальный вещатель Yle, об этом говорится в опубликованном сегодня, 30 августа, отчете Института международных отношений Финляндии.

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По мнению авторов доклада, в России создается нестабильная обстановка для ведения бизнеса, а ухудшение экономической ситуации может привести к внутреннему политическому кризису. Российская система управления не в состоянии эффективно обновить экономический порядок в стране, а рыночные механизмы в стране несовершенны, считают финские эксперты.

Стоит отметить, по данным российской стороны, объём накопленных в России прямых финских инвестиций по итогам 2015 года составил 6,7 млрд долларов США. С учетом инвестиционных вложений финских компаний через дочерние компании в третьих странах, объем инвестиций финских компаний в России оценивается в 12 млрд евро. Порядка 7 тысяч финских компаний прямо или косвенно вовлечены в торговлю с Россией, около 650 представлены в РФ. Основная часть финских прямых инвестиций сосредоточена в Северо-Западном и Центральном федеральных округах.

Ранее в интервью Yle исполнительный директор Финско-российской торговой палаты Яана Реколайнен рассказала о том, что торговля финских компаний с Россией показывает признаки оживления. По её словам, в первом полугодии в палату поступило порядка 250 запросов от финских компаний по поводу налаживания торговых отношений с российской стороной.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в августе министр внешней торговли Финляндии Кай Мюккянен заявил, что Россия по-прежнему остается значимым торговым партнером для Финляндии. Торговые отношения Финляндии и России гораздо лучше, чем принято считать, добавил он.

Отметим, что, по подсчетам финской стороны, влияние российских санкций на финский экспорт составляет около 280 млн евро в год. Санкции ударили по финской пищевой промышленности, сельскому хозяйству и малому бизнесу в Юго-восточной Финляндии.

Ранее президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам мартовской встречи с президентом Финляндии Саули Ниинистё заявил о том, что в 2015 году товарооборот между двумя странами сократился на 40%. По словам российского лидера, причинами спада в двусторонней торговле стали европейские санкции, ответные меры со стороны РФ, общее снижение экономической активности в мире и в Европе, снижение цен на традиционные российские экспортные товары, курсовая разница валют. «И всё это привело к тому, что Россия утратила первое место в торговле с Финляндией, пропустив вперёд Германию и Швецию. Но и Финляндия несёт определённые издержки. По нашим подсчётам, это чуть больше одного процента ВВП. И, уверяю вас, это никому не нравится», — подчеркнул Владимир Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 12 месяцев 2015 экспорт товаров из Финляндии в Россию упал на 32% и в стоимостном выражении составил 3,6 млрд евро. Сейчас, по данным финской таможни, РФ является лишь пятым по значимости экспортным рынком для Финляндии.

По мнению финских экономистов, ситуация в экономике страны, которую сегодня нельзя назвать радужной, заметно улучшилась бы в случае роста экспорта. Перспективы экспорта эксперты связывают, в частности, с увеличением поставок в Россию.

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