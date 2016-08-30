Санкт-Петербург, 30 августа, 2016, 17:18 — ИА Регнум. Директор Петергофской гимназии императора Александра II Галина Никитина не подделывала оценки учащихся, о чем ранее сообщалось в СМИ. О своей версии громкого скандала, попавшего в федеральные новости, 30 августа корреспонденту ИА REGNUM рассказали в администрации Петродворцового района Санкт-Петербурга.

Цитата из т/ф «Собачье сердце», Реж. Владимир Бортко. 1988. СССР Неприличными словами не выражаться

Напомним, директора гимназии уволили после того, как учитель информатики Дмитрий Гущин опубликовал в Facebook обвинения в ее адрес, заявляя, что Никитина подделывала оценки учеников в классных журналах, периодически соскабливая их бритвой. Гущин выразил несогласие с такой практикой и был уволен.

Однако, по словам главы отдела образования Петродворцового района Людмилы Локтионовой, проведенная в гимназии срочная проверка не выявила факта подделки оценок. «Никто ничего не подделывал. У ученика есть право пересдавать, он пересдает, и учитель и комиссия ставят оценки, о чем пишется внутри журнала. Так что никаких подделок нет — уже и комиссия из комитета по образованию приезжала, и мы посмотрели. Да, есть грязь, кое-где не стоит подпись директора, в одном месте зачеркнута оценка. Это халатность и не более того, по сути, там всё сделано правильно», — сказала Локтионова.

Она пояснила, что директора школы уволили вовсе не за предполагаемую подделку оценок, а за использование обсценной лексики в разговорах с учениками. В сеть просочилась диктофонная запись, где Никитина устроила публичное чтение комментариев к фотографиям школьников в соцсетях. Она называла их «придурками», а также зачитывала касающиеся их нецензурные фразы. «Раз вам это не стыдно написать, то и прочитать мне не стыдно», — говорит Галина Никитина на записи.

«Установлено, что это ее голос. Даже если она цитировала кого-то другого, говорить такое при детях недопустимо. Она и сама это понимает, и уже извинилась», — пояснила Людмила Локтионова.

Чиновница подчеркнула, что не видит поводов для расследования правоохранительных органов в связи с ситуацией в гимназии. «Уволен Гущин законно, состава преступления там нет, правоохранительным органам там делать нечего. Если бы не гуляющая по сети запись с бранью, объявили бы ей выговор за халатность — и всё», — заключила начальник отдела образования Петродворцового района.

В городском комитете по образованию, между тем, корреспонденту ИА REGNUM заявили, что в случае обнаружения нарушений при проверке законности увольнения у Дмитрия Гущина будет возможность восстановиться в должности. «У него есть место работы, в гимназии у него было 4 часа информатики по совместительству, и они переданы учителю математики, который находится в штате», — добавили в комитете.

Сам Дмитрий Гущин заявлял в соцсетях, что к ситуации стоит привлечь внимание не для того, чтобы вернуть его на работу в гимназии, где он трудился много лет, а «чтобы организаторов подлогов с работы снять», что на тот момент казалось ему невозможным.

Как сообщили сегодня петербургские СМИ, после увольнения Никитиной исполняющим обязанности директора Петергофской гимназии назначена Светлана Каргина, заместитель директора по воспитательной работе.

Петергофская гимназия императора Александра II основана более 130 лет назад. В начале 1990-х годов одной из первых в стране аттестовалась на звание «гимназии», и до сих пор является одной из немногих Петербургских гимназий. Педагогический коллектив гимназии состоит из 53 учителей и педагогов, из которых 33 учителя высшей и еще 12 — первой квалификационной категории. В 22 классах гимназии обучается 521 человек.