Чебоксары, 30 августа, 2016, 17:06 — ИА Регнум. В Чувашии на ликвидацию очага африканской чумы свиней (АЧС) и возмещение людям причиненного материального ущерба прогнозно потребуется более 41 млн рублей. Из резервного фонда Кабинета министров республики в настоящее время выделено 23,4 млн рублей, сообщили ИА REGNUM в региональной Госветслужбе.

cap.ru Учения по ликвидации последствий АЧС в Канашском районе

От жителей Порецкого района поступило 524 заявления на выплату 18,2 млн рублей компенсаций по отчуждению свинопоголовья. По данным ведомства, в муниципалитете уничтожено 2 615 голов свиней общим весом 178 тонн. Кроме того, изъято 506 кг свинины, сумма возмещения ущерба составит 74 тыс. рублей. На выплаты для жителей Алатырского района прогнозно потребуется 23 млн рублей.

Напомним, первый очаг АЧС был выявлен в порецком селе Напольное, где в одном из частных подворий скончался 4-месячный поросёнок. На территории с 17 августа действует карантин. Границы первой угрожаемой зоны распространения составляют 15 км и охватывают Порецкий район. Ещё один очаг заболевания был обнаружен в селе Сурский Майдан Алатырского района, где с 25 августа введён карантин, а на территории районе действует режим чрезвычайной ситуации.

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После введения карантина в Порецком районе на контрольных постах задержано 641 кг (15 партий) продукции животного происхождения. С территории Алатырского района попытались незаконно вывезти более 23 кг свинины и трёх поросят.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Чувашии стала резко дорожать свинина. За период с 16 по 22 августа стоимость мяса выросла на 4,4%, достигнув в среднем 215 руб/кг. Это второй показатель среди продовольственных товаров по росту цен, более всего за неделю подорожали огурцы. С 23 по 29 августа свинина подорожала ещё на 4,4%, достигнув 224,63 руб/кг.