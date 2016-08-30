Калуга, 30 августа, 2016, 17:04 — ИА Регнум.



Пресс-служба городской Думы Калуги Александр Иванов посетил производственный цех компании «Альфа»

Глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов посетил 30 августа производственный комплекс компании ООО «Альфа».

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской Думы Калуги, компания"Альфа» специализируется на окраске и изготовлению металлоконструкций, работает с крупными предприятиями, в том числе автомобильными концернами, а также принимает участие работах по благоустройству города, изготовляя ограды скверов, турники, велопарковки и остановочные павильоны.

Ко Дню города работниками компании был изготовлен столб с указателями городов-побратимов и городов-партнёров Калуги, который стал подарком для города.

Глава Калуги осмотрел производственные цеха и обсудил с руководством компании вопросы дальнейшего сотрудничества в сфере благоустройства города, установки детских и спортивных площадок.

«Отрадно, что среди калужских производителей встречаются настоящие патриоты своего города, — подчеркнул Александр Иванов, — уверен что мы наладим конструктивное сотрудничество и добьёмся новых успехов в деле благоустройства Калуги».