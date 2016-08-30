Москва, 30 августа, 2016, 17:03 — ИА Регнум. Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Франсуа Олланд отказались участвовать в очередной встрече в «нормандском формате», которая могла бы состояться «на полях» саммита G20 в китайском городе Ханчжоу. Об этом сегодня, 30 августа, сообщил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков.

kremlin.ru Встреча «четвёрки»

Он рассказал, что президент России Владимир Путин проведет в Ханчжоу две двусторонние встречи с канцлером Меркель и президентом Олландом. Главной темой встреч станет обсуждение ситуации в Донбассе.

Ушаков отметил, что в планах сперва была трехстороння встреча в «нормандском формате», чтобы обстоятельно обсудить пути сотрудничества, а также перспективы Минского процесса. Однако, лидеры Германии и Франции сослались на несовпадение графиков пребывания на саммите G20 и решено было провести две двусторонние встречи.

Напомним, после нейтрализации трех диверсионно-разведывательных групп военной разведки Украины, которые прорывались в Крым, президент России Владимир Путин заявил, что «нормандский формат» потерял актуальность, так как Украина перешла к террористическим методам решения конфликтов.