Калуга, 30 августа, 2016, 16:59 — ИА Регнум.



Пресс-служба городской Думы Калуги Александр Иванов знакомится с ремонтными работами в детском саду «Терем-теремок»

Сегодня, 30 августа, глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов и депутат городского парламента Андрей Макаров посетили детский сад № 102 «Терем-теремок» в микрорайоне Северный.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской Думы Калуги, территория детсада составляет порядка 12 тысяч кв. метров, посещает дошкольное учреждение 374 воспитанника.

«Детский сад был построен в середине 80-х годов прошлого века, — сказал Александр Иванов, — и в то время это был один из самых крупных и современных детских садов города, но годы идут и на сегодняшний день зданию сада требуется капитальный ремонт. Решением фракции «Единая Россия» в этом году были выделены средства на ремонт детских садов, за счёт которых были произведены ремонтные работы в том числе и в «Теремке».

В ходе ремонта были выявлены серьёзные проблемы с дренажной системой, но благодаря усилиям подрядчика их удалось устранить — грунтовые воды больше не будут подмывать фундамент здания, ведутся работы по укреплению стен и капитальному ремонту одной из групп. Работы планируется завершить в течении двух недель.

Требуется также ремонт и замена веранд. Как отметила заведующая детским садом Елена Степанова, «в настоящее время почти половина веранд не используется, так как, они представляют угрозу для детей: где-то нарушена кирпичная кладка, у некоторых проблемы с кровлей. Подрядчик готов провести ремонтные работы после утверждения технического проекта. К ремонту веранд приступят через две недели».

«Теремок» далеко не единственный детский сад, испытывающий проблемы с летними навесами и верандами, — подчеркнул глава городского самоуправления Александр Иванов, — многие деревянные конструкции, возведённые десятки лет назад пришли в негодность и угрожают безопасности детей, депутатский корпус планирует продолжить реализацию программы по ремонту детских садов, считаю, что в этой программе необходимо предусмотреть средства не только на ремонт зданий и внутренних помещений, но также со времени привести в порядок веранды и игровые площадки дошкольных учреждений».