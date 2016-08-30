Нижний Новгород, 30 августа, 2016, 16:57 — ИА Регнум. В Нижегородской области 15-летний подросток взобрался на цистерну и, получив удар током 27 000 вольт, упал с неё. В настоящее время за жизнь 15-летнего жителя Нижнего Новгорода борются врачи.

Андрей Репин ИА REGNUM Железнодорожный состав

Подросток находится в реанимационном отделении ФГБУ «Приволжский федеральный медицинский исследовательский центр Минздрава России».

Тем временем следователи выясняют все обстоятельства случившегося. Уже установлено, что подросток был не один, а в компании сверстников. ЧП произошло вечером 29 августа на железнодорожных путях перегона Петряевка — Сартаково.

Следователями готовятся представления в Горьковскую железную дорогу об усилении мер безопасности на данном участке. В контролирующие органы направлена информация о необходимости усиления профилактической и превентивной работы среди детей и их родителей о правилах нахождения на объектах железной дороги.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

В Приволжском СУ на транспорте СК РФ ИА REGNUM сообщили, что основная причина травмирования несовершеннолетних — это их недостаточная осведомленность о правилах нахождения на объектах железной дороги. В связи с этим, наиважнейшим направлением в деятельности государственных органов и предприятий железнодорожного транспорта, направленным на уменьшение количества травмированных детей, является постоянная превентивная, профилактическая работа среди детей, их родителей и представителей учебных заведений, целью которой является создание у несовершеннолетних и взрослых четкого понимания правил безопасного поведения на железной дороге.