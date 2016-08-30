Москва, 30 августа, 2016, 16:57 — ИА Регнум. Четыре партии, принимающие участие в выборах в Госдуму VII созыва не опубликовали свои предвыборные программы, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.

Крнстантин Трутовский. Помещики-политики.1864 год

«На сегодняшний день требование закона не выполнили четыре партии: это «Коммунисты России», ПАРНАС, «Гражданская сила» и «Яблоко». Это значит, что ущемляются права избирателей, у которых нет возможности ознакомиться с программами партий», — сказала Памфилова.

По закону партии, зарегистрировавшие списки кандидатов в Госдуму, до 28 августа должны были разместить свои предвыборные программы в интернете, опубликовать их в одном из общероссийских государственных печатных изданий, представить в ЦИК копию указанной публикации и сообщить адрес сайта, на котором размещена программа.

Выборы в Госдуму VII созыва пройдут 18 сентября по смешанной системе: 225 мандатов получат кандидаты от партий, получивших большинство голосов избирателей, еще 225 — одномандатники.