Выборг, Ленинградская область, 30 августа, 2016, 17:05 — ИА Регнум. Новые водоочистные сооружения начинают работу в Выборгском районе Ленинградской области — поселке Селезнёво и городе Каменногорске. Как сообщили сегодня ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства, система комплексной водоочистки в поселке Селезнево уже выводится на проектные мощности, а на очистных в Каменногорске ведутся пусконаладочные работы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Чистая вода

Реконструкция очистных сооружений в поселке Селезнёво обошлось примерно в 104 млн рублей, из которых 75 млн рублей — софинансирование со стороны бюджета Ленинградской области.

Строительство систем водоочистки в Каменногорске стоит 323 млн рублей, 314 из которых — средства регионального бюджета.

Одновременно по поручению губернатора 47-го региона Александра Дрозденко проведен анализ состояния водоочистных сооружений города Приморска в том же Выборгском районе.

«Подтверждена необходимость модернизации подземного водозабора и реконструкции систем водоочистки. Выполнение работ начнется уже в текущем году», — уточнил заместитель председателя правительства Ленобласти по жилищно-коммунальному хозяйству и энергетике Олег Коваль.

Читайте также: Ленобласть монополизирует воду

Как сообщало ИА REGNUM, власти Ленобласти приняли решение забрать у муниципалов систему водоснабжения и канализации региона, чтобы привлечь инвесторов в эту отрасль, гарантировать жителям чистую воду и прекратить загрязнять природу неочищенными стоками. Для этих целей был создан ГУП «Водоканал Ленинградской области» и планируется разработать схему развития централизованных систем водоснабжения и водоотведения, которой должны будут соответствовать все муниципалитеты.

Схема развития централизованных систем водоснабжения и водоотведения Ленинградской области будет создана к середине 2017 года. Общий объем капиталовложений в модернизацию системы водоснабжения и водоотведения Ленинградской области составит не менее 30 млрд рублей.