Липецк, 30 августа, 2016, 16:53 — ИА Регнум. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев передал медицинским учреждениям Липецкой области 11 автомобилей скорой помощи в рамках государственной программы закупки медицинской автотехники. Как уже сообщало ИА REGNUM, премьер-министр 30 августа находится с рабочим визитом в Липецке.

AKuptsova Машина Скорой помощи

Автомобили скорой помощи класса «B» изготовлены на базе автомобиля «ГАЗель БИЗНЕС», который выпускается на Горьковском автозаводе. Каждая машина укомплектована дефибриллятором, электрокардиографом с регистрацией ЭКГ, портативным пульсоксиметром, аппаратом управляемой и вспомогательной искусственной вентиляции легких, экспресс-измерителем концентрации глюкозы в крови и другим медицинским оборудованием. Теперь в распоряжении липецких медиков находится более 180 машин скорой помощи, в том числе новый реанимобиль.

Дмитрий Медведев, министры и глава администрации Липецкой области Олег Королев сфотографировались на память с врачами и фельдшерами, которые будут работать на новой технике. Глава области поблагодарил федеральный центр за реализацию важной социальной программы обновления автопарка скорой помощи.

В ходе рабочей поездки Медведев вместе с Олегом Королевым проверил одну из аптек региональной сети «Липецкфармация», где отметил значимость опыта сохранения и развития государственных аптек, а также посетил центр реабилитации инвалидов и пожилых людей «Сосновый бор».