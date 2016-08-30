Мурманск, 30 августа, 2016, 16:40 — ИА Регнум. В Мурманской области уменьшились объёмы выловленной рыбы — по сравнению с прошлым годом. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, по данным регионального министерства экономического развития, речь идёт о падении в 7,7%.

m.government.ru Вылов рыбы

«Рыболовными организациями Мурманской области в январе-июле 2016 года выловлено 381,9 тыс. тонн водных биоресурсов, что на 7,7% ниже уровня соответствующего периода 2015 года, — сообщается в докладе ведомства. — Снижение обусловлено уменьшением объёмов вылова прочих видов рыб на 33,6%, введением на 2016 год моратория на вылов мойвы, а также с поздним началом промысла в рыболовной зоне Королевства Марокко». При этом, по данным регионального Минэка, в 1,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился вылов пикши, и на 10,1% — путассу. Напомним, временный запрет на лов мойвы с целью сохранения её запасов был введён Смешанной российско-норвежской комиссией по рыболовству в октябре 2015 года.

Как сообщало ИА REGNUM, мойву в Мурманске рассчитывали заменить треской и пикшей. Однако избытка продукта никто не заметил, это случилось и потому, что суда рыболовецкой компании «Робинзон» перестали заходить в Заполярье. Ранее у бизнесменов возник конфликт с силовиками, которые заявили о своём намерении перевзвешивать поставляемую в порт рыбопродукцию. По итогам проверок на капитанов стали заводить уголовные дела по статье «контрабанда» и те, в свою очередь, стали отказываться от захода в порт Мурманска. Также весной текущего года стало известно, что в регионе сократился выпуск мороженной рыбы, речь идёт о снижении на 6,3%.