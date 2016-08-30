Мурманск, 30 августа, 2016, 16:37 — ИА Регнум. В первом полугодии 2016 года среднедушевые денежные доходы населения Мурманской области составили 35 443 рубля в месяц, превысив уровень соответствующего периода 2015 года на 6,2%. Реальные среднедушевые денежные доходы снизились на 1,8%. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, власти обнародовали информацию об основных результатах экономической деятельности и уровне жизни населения Мурманской области за истекший период.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

«Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций за январь-июнь текущего года сложилась в размере 48 722 рублей, по сравнению с уровнем предыдущего года увеличилась на 6,7%, в реальном исчислении снизилась на 1,3%, — сказано в докладе министерства экономического развития Мурманской области. — Рост заработной платы в среднем по области в основном обеспечен увеличением оплаты труда в организациях внебюджетного сектора экономики. Наиболее значительные темпы роста заработной платы отмечены по следующим видам деятельности: рыболовство — на 27%, добыча полезных ископаемых — на 21%, водный транспорт — на 19%, рыбоводство — на 14%, гостиницы — на 13%, производство, передача и распределение пара и горячей воды — на 11%, розничная торговля — на 10%».

Напомним, о том, что заработная плата в Мурманской области растёт исключительно благодаря предприятиям, которые работают на экспорт, ранее заявил заместитель председателя Мурманской областной Думы Павел Сажинов. По словам Сажинова, «фактически у большинства населения заработная плата осталась на уровне прошлого года, а у некоторых даже ниже, чем в прошлом году».

Тем временем, по данным регионального Минэка, среднемесячная заработная плата работников бюджетных организаций составила 45 273 рубля, что на 3,8% больше, чем в соответствующем периоде 2015 года.

«Среди организаций социального блока темпы роста оплаты труда сложились выше среднеобластных: в сфере образования, культуры и спорта — рост на 6,2%, здравоохранения и предоставления социальных услуг — на 4,8%», — отметили в министерстве.