Вильнюс, 30 августа, 2016, 16:36 — ИА Регнум. Министр соцзащиты и труда Литвы Альгиманта Пабединскене, принимая сегодня, 30 августа, участие в проходящей в Риге юбилейной 25-ой парламентской конференции Балтийского моря, представила представителям 11 стран опыт Литвы в борьбе с безработицей среди молодежи, которую удалось снизить более чем на половину, сообщили ИА REGNUM в литовском ведомстве.

Эверетт Шинн. Безработные. 1908

Еще в 2010 году безработица среди молодежи в Литве была одной из самых высоких в ЕС и составляла 35,7%, а в начале этого года она достигала всего 13,6% и была ниже среднего показателя ЕС (19,4%), сказала в своем докладе чиновница. «Такой прогресс достигнут только благодаря тому, что сокращение безработицы среди молодежи было последовательным, и это остается одним из важнейших приоритетов Литвы. Мы ни в коем случае не останавливаемся и прикладываем дальнейшие усилия для того, чтобы у каждого молодого человека была возможность самореализоваться», — сказал Пабединскене.

По словам министра, в этом году поставлена цель — в первую очередь, качественно осуществить проекты инициативы занятости молодежи, в которых могут участвовать все молодые люди — как зарегистрированные, так и незарегистрированные на Бирже труда. «Мы должны продолжать вкладывать инвестиции и работать в сферах совершенствования системы занятости, обучения работников и повышении компетенции — это необходимо, если хочешь идти нога в ногу с миром, который не стоит на месте», — подчеркнула Пабединскене.

Про шокирующую эмиграцию из Литвы, из-за которой по даже официальному признанию Департамента статистики безработица в Литве снизилась, министр практически не говорила, заметив лишь, что «демографические изменения остаются важным вызовом для Литвы, для решения которого государство прикладывает все усилия». «Жители не захотят уезжать, а уехавшие захотят вернуться, только когда для них будут созданы все условия для того, чтобы достойно работать, зарабатывать и жить», — сказала Пабединскене.

Напомним, только по официальным данным из 2,8 милионной Литвы в 2015 году эмигрировало порядка 46 тысяч человек, а эмиграция среди трудоспособного населения составляет 2% в год.

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