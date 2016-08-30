Псков, 30 августа, 2016, 16:33 — ИА Регнум. В Псковской области в этом году «закончилась эпоха холодных дворовых туалетов в сельских школах». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона, об этом сегодня, 30 августа, на заседании администрации заявил главный санитарный врач Псковской области Александр Нестерук.

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При этом, по его словам, по ряду образовательных учреждений остаются открытыми вопросы уличного освещения и ремонта кровли.

Начальник областного управления образования Александр Седунов отметил, что в рамках подготовки образовательных учреждений к новому учебному году из средств областного бюджета было выделено более 80 млн рублей — на ремонтные работы и приобретение нового оборудования.

Губернатор Андрей Турчак поручил сосредоточиться при планировании расходной части бюджета на 2017 год на замене кровли в школах. «За два года мы должны решить этот вопрос», — подчеркнул он.

В целом, как было заявлено на заседании, образовательные учреждения Псковской области на 100% готовы к началу нового учебного года. Всего в регионе будут работать более 360 образовательных организаций. В школы области пойдут почти 65 тысяч учеников, из которых 6,8 тысячи сядут за парты впервые.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, полноценные санузлы в этом году появились в трёх малокомплектных сельских школах: в Ущицкой и Каськовской (Куньинский район), а также в Демидовской (Великолукский район).