Рига, 30 августа, 2016, 16:32 — ИА Регнум. Оборот одного из ведущих в Латвии рыбоперерабатывающих предприятий «Бривайс вилнис» в первом полугодии составил 2,75 млн евро, что в полтора раза меньше, чем годом ранее (4,17 млн евро), сообщает LETA.

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Так, убытки «Бривайс вилнис» выросли на 61% и составили 128, 589 тыс. евро по сравнению с 79 тыс. евро годом ранее.

Отметим, несмотря на то, что предприятие продолжает работать над освоением новых рынков в Северной и Южной Америке, а также на Ближнем Востоке, ему не удалось компенсировать убытки из-за потери рынка в РФ.

Напомним, в 2015 году оборот «Бривайс вилнис» составил 7,2 млн евро, по сравнению с 12,77 млн евро в 2014 году.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в июне 2015 года Россельхознадзор запретил импорт рыбной продукции из всех предприятий Латвии и Эстонии в связи с применением запрещенных и вредных веществ, слабым контролем за безопасностью и прослеживаемостью продукции.

Ветслужба Германии также выявила четырёхкратное превышение содержания диоксина в консервах печени трески, изготовленных на латвийском предприятии Kolumbija Ltd.

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