Самара, 30 августа, 2016, 16:32 — ИА Регнум. Пока одни эксперты наблюдают в Самарском регионе вялую предвыборную кампанию, а другие видят, как разыгрывается трагедия с девальвацией и дискредитацией государственных институтов, в том числе ЦИК, простые жители особого интереса к процессам избрания депутатов не проявляют, передает корреспондент ИА REGNUM.

Либорио Проспери. Лобби Палаты Общин. 1886

Самарский регион сотрясают скандалы, связанные с многочисленными нарушениями, о чем неоднократно заявляла глава ЦИК Элла Панфилова. Самарский облизбирком то и дело проверяют по разным инстанциям, но страсти не утихают.

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26 августа в Самаре с рабочим визитом побывал член Центрального избиркома Василий Лихачев, который провел встречу с представителями региональных отделений политических партий. Как следует из официального отчета, более двух часов куратор ЦИК уделил общению с первыми лицами реготделений политических партий и кандидатами в Госдуму и Самарскую Губернскую думу шестого созыва.

Он отметил, что каждой жалобе ЦИК России уделяет пристальное внимание, тем не менее, зачастую представители политических партий показывают не самый высокий уровень правовой грамотности и попросту многократно дублируют одни и те же обращения в избирательные комиссии разных уровней. По словам Лихачева, на 26 августа 2016 года на рассмотрении в ЦИК находилось 738 жалоб, из них 109 — из Самарской области, 46 обращений были посвящены нарушениям порядка проведения предвыборной агитации.

«В течение двух часов я слышал очень глубокие аналитически мысли, связанные с нарушениями принципов равноправия кандидатов. С точки зрения моих собеседников, этот принцип равноправия нарушается в регионе в плане доступа к СМИ», — резюмировал куратор Эллы Панфиловой.

Он также провел встречу с губернатором Николаем Меркушкиным, на которой обсудил сложившуюся в регионе предвыборную обстановку. Подробности беседы не сообщаются. «Выборы должны быть открытыми, конкурентными, легитимными. Это наша позиция. И такая же позиция у Избирательной комиссии Самарской области», — заявил Василий Лихачев, подводя итоги поездки.

Днем раньше в Самарский облизбирком нагрянули члены Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека. До этого по официальному приглашению российских властей в Самару прибыли два иностранных наблюдателя из Бюро по демократическим институтам и правам человека, перед которыми поставлена задача — оценить избирательную кампанию на соответствие международным стандартам и требованиям к демократическим выборам.

Руководитель Самарского Фонда социальных исследований Владимир Звонковский, комментируя ИА REGNUM ситуацию в регионе, отметил, что предвыборная кампания «не очень активная». «Я бы не сказал, что рекламной агитации слишком много, может быть с приближением к дате выборов появится больше, но сейчас нет, — считает он. — Понятно, что агитация «Единой России» превалирует, но это не новость. В Самарском регионе кампания более вялая и менее конкурентная, чем в других регионах».

Политолог Лев Павлючков, наоборот, заявил ИА REGNUM, что в Самарской области разыгрывается трагедия. «Она заключается в том, что происходит девальвация и дискредитация государственных институтов, направленных на соблюдение законодательства прав граждан, — высказал он свое мнение. — В Самарской области работают несколько организаций, которые наблюдают за прозрачностью и конкурентностью выборов. Так глава ЦИК Элла Панфилова прислала туда целую комиссию, но не усмотрела, что ее работу используют в качестве инструмента люди, которые ставят своей задачей не честные выборы, а дискредитацию самарского губернатора Меркушкина».

«Также используются члены Совета при Президенте РФ, они участвуют в кампании по дискредитации «ЕР» и Меркушкина, потому что эти понятия неразрывны, — утверждает Павлючков. — В таком же направлении работают представители ОБСЕ. Не очень хорошая аналогия, но стреляли в Меркушкина, а попали в страну. И мне кажется, что очень скоро этот нарыв взорвется, выборы покажут, что те люди, которые против Меркушкина, они вырыли яму и самим себе тоже. Кто-то намеренно поработал против стабильности в нестабильном регионе. Какую дать оценку таким людям и силам — только враги народа».

В Самарском облизбиркоме ИА REGNUM сообщили, что с 3 по 30 августа из 2 млн 448 тыс. зарегистрированных избирателей изъявили желание получить открепительные удостоверения на выборах в Госдуму 1263 жителя, в региональный парламент — 1223,

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Самарском регионе на выборах в Госдуму-2016 по пяти одномандатным избирательным округам баллотируются 62 кандидата, из них 9 самовыдвиженцев.

В Самарском одномандатном округе № 158 зарегистрировано 12 кандидатов (число избирателей 485 тыс. 639), в Тольяттинском №159 — 10 кандидатов (513 тыс. 744 избирателей), в Красноглинском №160 — 13 кандидатов (475 тыс. 623), в Жигулевском №161 — 12 кандидатов (462 тыс. 181), в Промышленном № 162 — 15 кандидатов (511 тыс. 111).

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