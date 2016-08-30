Москва, 30 августа, 2016, 16:25 — ИА Регнум. Чартерные пассажирские авиарейсы российских авиакомпаний в Турцию возобновятся с 3 сентября, сообщают «Известия».

fonwall.ru Самолет в небе

На данный момент Росавиация согласовала заявки трех российских авиакомпаний на выполнение чартерных пассажирских перевозок в Турцию. Это компании «Азур Эйр», «Северный ветер» и «Ай Флай». 3 сентября первые рейсы в турецкие аэропорты совершат самолеты авиакомпании «Азур Эйр» по маршруту Ростов-на-Дону — Анталья, и компании «Ай Флай» по маршруту Москва (Внуково) — Анталья. С 4 сентября к ним присоединится авиакомпания «Северный ветер», которая будет выполнять перевозки по маршрутам Москва (Шереметьево) — Анталья и Самара (Курумоч) — Анталья.

Напомним, премьер-министр России Дмитрий Медведев 28 августа 2016 года подписал постановление об отмене запрета на чартерные авиарейсы между Россией и Турцией.

Чартерное авиасообщение России с Турцией было закрыто с конца октября 2015 года после нападения турецких ВВС на российский бомбардировщик Су-24, действовавший в рамках антитеррористической операции в небе над Сирией.

После принесения 28 июня официальных извинений турецкой стороной за этот инцидент, президент России Владимир Путин заявил о скором снятии запрета на чартерные авиарейсы.