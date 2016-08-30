Москва, 30 августа, 2016, 16:19 — ИА Регнум. Коммунальные службы города переведены на усиленный режим работы, заявил 30 августа заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. По его словам, специалисты контролируют городские улицы и дворовые территории.

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«Из-за шквалистого ветра в повышенную готовность приведены бригады, которые в случае необходимости уберут сломанные и упавшие деревья, рекламные щиты и дорожные знаки», — уточнил Бирюков. Чиновник добавил, что в местах возможных скоплений воды дежурят сотрудники Мосводостока.

По прогнозам синоптиков, дождь с порывистым ветром и градом продлится до конца суток.

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Ранее в пресс-службе МЧС предупредили, что в столичном регионе из-за разгула стихии возможны повреждения линий электропередачи, частичный повал деревьев, а также повреждение широкоформатных и слабо укрепленных рекламных конструкций.