Грозный, 30 августа, 2016, 16:18 — ИА Регнум. Первый охотничий билет под номером 001 выписан на имя руководителя Чечни Рамзана Кадырова. Он был передан для чеченского лидера в ходе торжественной церемонии открытия сезона охоты, сообщили ИА REGNUM 30 августа в пресс-службе главы и правительства региона.

kavkazpress.ru Рамзан Кадыров

Официальный старт сезону был дан в Курчалоевском районе. Отныне на 13 тысячах гектаров угодий республики разрешена охота. Особенно приветствуется охота на хищных животных, численность которых в республике, по словам руководителя ГКУ «Управление охотничьего хозяйства ЧР» Хамзата Эдильгириева, в последние годы стала слишком большой. Необходимо восстановить природный баланс, сократив количество хищников.

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Численность волков в Чечне увеличилась в 15−20 раз

Как сообщало ИА REGNUM, в Чечне за последний год в три раза увеличилось число волков и шакалов. В прошлом году они загрызли около тысячи коров, овец и коз и более сотни лошадей. Участились случаи нападения на домашние и фермерские хозяйства. О том, что хищники наносят ощутимый вред животноводам, заявлял и исполняющий обязанности главы Чечни Рамзан Кадыров в ходе совещания в Минприроды.

Из-за увеличившейся популяции волков и шакалов на территории Чечни был объявлен их отстрел. Мероприятия по регулированию численности хищников проводились с 1 мая по 1 июля. Были сформированы бригады охотников — всего около 200 человек, которые были направлены в места, где наиболее активно проявляют себя волки.