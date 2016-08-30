Тамбов, 30 августа, 2016, 16:18 — ИА Регнум. Между администрацией Тамбовской области и ООО «Боксмарк Ледер» подписано соглашение о намерениях к сотрудничеству по реализации инвестиционного проекта строительства кожевенного завода на территории Тамбовской области, сообщили ИА REGNUM в областном управлении пресс-службы и информации.

Макс Пенсон. На проходной завода. 1930-е

Поднимание состоялось сегодня, 30 августа. Подписи под документом поставили и.о. главы администрации Тамбовской области Александр Ганов и генеральный директор ООО «Боксмарк Ледер» Нермин Сомун.

Цель реализации проекта — удовлетворение спроса потребителей России, обеспечение внутреннего рынка экологически чистой высококачественной кожевенной продукцией. Он предусматривает инвестиционные вложения в размере 15 млн евро. Но для Тамбовской области не менее важным является создание 1200 новых высокопроизводительных рабочих мест, предусмотренное соглашением, подчёркивают власти. На данный момент инвестору для реализации этого проекта предоставлены на выбор 3 площадки. Проектирование и строительство объектов начнется в IV квартале этого года.

Компания Boxmark уже реализовала аналогичные проекты по строительству заводов в Словении, Хорватии, Германии, Китае и Мексике. Применяемые технологии позволяют в работе предприятий использовать преимущественно возобновляемые ресурсы, а уникальный трехступенчатый процесс обеспечивает высокое качество очистки сточных вод.

«Компания «Боксмарк», кроме того, что является признанным лидером, имеет очень жесткие стандарты по экологии. Мы понимаем, что на территории России сейчас нет ни одного предприятия, которое было бы сопоставимо с проектированием по своим параметрам, то есть это абсолютно безвредное для экологии предприятие», — подчеркнул Александр Ганов.