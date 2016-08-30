Липецк, 30 августа, 2016, 16:12 — ИА Регнум. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев осмотрел условия, в которых проходят реабилитацию и получают образование пожилые инвалиды в Липецке. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации, Медведев посетил областной центр с рабочим визитом 30 августа вместе с полномочным представителем президента РФ в ЦФО Александром Бегловым, министром здравоохранения Вероникой Скворцовой и министром труда и соцзащиты Максимом Топилиным.

government.ru Дмитрий Медведев в центре реабилитации «Сосновый бор»

Премьер-министр посетил центр реабилитации инвалидов и пожилых людей «Сосновый бор», который существует с 1997 года. Там проходят начальную профессиональную подготовку и комплексную реабилитацию инвалиды трудоспособного возраста. Сейчас там живут 80 пожилых людей, комплексную реабилитацию проходят 60 человек.

Дмитрий Медведев осмотрел учебные классы, где пожилые люди обучаются шитью, компьютерной грамотности, лозоплетению, побывал в тренажерном зале и на площадке, где для инвалидов организованы сеансы иппотерапии. Председателя правительства сопровождал глава администрации Липецкой области Олег Королев. Реабилитация проходит по четырем программам: профессиональной, медицинской, социальной и психологической. Для инвалидов, не способных к самостоятельной жизни в обществе, разработаны отдельные программы социально-бытовой адаптации и социально-средовой ориентации.

Частью комплексной реабилитации людей с ограниченными возможностями является профессиональная подготовка. В центре готовят сапожников, портных, вязальщиц, операторов ЭВМ, мастеров маникюра, изготовителей художественных изделий из лозы, парикмахеров, фотографов, водителей категории B. За время работы центра реабилитации квалификационные разряды получили 684 человека.

Медведев назвал центр «абсолютно уникальным» и заверил, что развитие аналогичных центров в стране будет продолжено. По его словам, новые центры должны работать так же качественно, как «Сосновый бор». Также премьер-министр принял участие в церемонии передачи на баланс региона 11 новых машин скорой помощи и лично осмотрел некоторые из них, а также проверил в местной аптеке наличие лекарств отечественных производителей.