Москва, 30 августа, 2016, 16:10 — ИА Регнум. Власти Москвы выставили на торги право аренды помещения около московского зоопарка по адресу улица Красная Пресня, дом 6/2, строение 2 для размещения в нем частной ветеринарной клиники, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе департамента по конкурентной политике. Договор с победителем аукциона будет заключен сроком на пять лет.

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«Объект выставлен на открытые торги на Единой торговой площадке Москвы», — заявили в пресс-службе.

В ведомстве уточнили, что заявки на участие в аукционе принимаются 26 сентября. Аукцион пройдет 29 сентября 2016 года. Начальная стоимость ежегодной аренды составляет 419 тысяч рублей.

Напомним, объект нежилого фонда, площадью 62,6 квадратных метра, находится в оперативном управлении ГАУ «Московский зоопарк». В помещении есть отдельный вход с улицы.